2020-07-16T13:51:54+03:00
Общество

В Тюмени владелец восьми авто и шикарного коттеджа пытался скрыться от приставов на машине

Мужчина не платил алименты первому ребенку
Вадим Бегун
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В Тюмени владелец восьми авто и шикарного коттеджа пытался скрыться от приставов на машине. Фото - УФССП по Тюменской области.В Тюмени владелец восьми авто и шикарного коттеджа пытался скрыться от приставов на машине. Фото - УФССП по Тюменской области.
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В Тюмени 50-летний неплательщик алиментов, который открыл судебным приставам калитку шикарного коттеджа, заявил, что не знает, о ком идет речь. Он якобы отлучился за паспортом, однако сам сел в авто и пытался скрыться. Сотрудники ведомства перекрыли ему путь.

– Мужчина имеет полумиллионный долг перед своей дочерью от первого брака, но, проживая в новом браке и имея еще троих детей, платить отказывался. У должника есть восемь автомобилей и недвижимость, которые могли быть реализованы, – пояснили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Однако на территории дома ни одной из заявленных машин не было обнаружено. «Форд», на котором должник пытался сбежать, принадлежит ближней родственнице.

В итоге специалист составил акт описи. У тюменца забрали домашнюю технику и технику с приусадебного участка. После реализации арестованного имущества вся необходимая сумма перечислена на счет взыскательницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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