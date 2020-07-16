2020-07-16T13:26:03+03:00
Происшествия

На тюменской трассе остановили машину с шестью килограммами наркотиков

Расследование уголовного дела продолжается
Вадим Бегун
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На тюменской трассе остановили машину с шестью килограммами наркотиков. Фото - УМВД по Тюменской области.На тюменской трассе остановили машину с шестью килограммами наркотиков. Фото - УМВД по Тюменской области.
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Автоинспекторы на федеральной трассе ТюменьОмск остановили машину, за рулем которой находился 22-летний мужчина, а в качестве пассажира 51-летняя женщина. Сотрудники ГИБДД хотели просто проверить документы, а нашли сумку с наркотиками в особо крупном размере.

Найденное полицейские изъяли и направили на экспертизу. Выяснилось, что в сумке находилось четыреста граммов мефедрона и более четырех килограммов гашиша. Молодой человек и женщина пояснили, что сумку они получили от неизвестного лица и по его заданию должны были развезти запрещенные вещества по нескольким регионам.

– Возбуждено уголовное дело. В ходе следствия стражи правопорядка в соседней Свердловской области нашли тайник, в котором находился килограмм наркотиков, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Всего из незаконного оборота изъято около шести килограммов запрещенных веществ. В настоящее время фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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