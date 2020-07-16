Сбербанк в Тюмени запустил сервис POS-кредитования в розничных магазинах

16 Июль 2020 2020-07-16T12:55:53+03:00

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Сбербанк в Тюмени на территории обслуживания запустил сервис POS-кредитования в рамках программы «Покупай со Сбербанком». Данный сервис позволяет торговым точкам выдавать кредиты или рассрочку клиентам Сбербанка на определенные виды товаров посредством платежных терминалов эквайринга.

Клиентам для оформления кредита или рассрочки в торговой точке, которая подключена к программе «Покупай со Сбербанком», необходимо сообщить о своем желании на кассе. Для этого потребуется банковская карта Сбербанка и подключенная услуга «Мобильный банк». Покупателю необходимо ввести ПИН-код в платежном терминале для безналичной оплаты, чтобы пройти аутентификацию, подать заявку и подтвердить согласие с условиями одобренного кредита.

– Мы повышаем доступность финансовых сервисов. Оформление кредитов становится таким же быстрым и легким, как и привычная оплата банковской картой. Клиентам Сбербанка становится возможным получить кредит или рассрочку непосредственно на кассе магазина. Весь процесс оформления займет не более 5 минут. При выдачи кредита не требуется участие сотрудника банка и отсутствуют бумажные документы, – прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. – Торговые точки с помощью сервиса POS-кредитования получают возможность увеличить товарооборот благодаря привлечению большего количества покупателей.

Стать партнером программы «Покупай со Сбербанком» и подключить сервис POS-кредитования представители бизнеса могут с помощью заявки на сайте https://www.pokupay.ru/for-partners. Есть два варианта реализации сервиса: стандартный кредит, когда проценты выплачивает покупатель товара, и кредит без переплат, так называемая рассрочка: покупатель не переплачивает за товар, это делает за него магазин.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

ИСТОЧНИК KP.RU