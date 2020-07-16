В Тюмени учебный автомобиль сбил велосипедиста на тротуаре

16 Июль 2020 2020-07-16T12:34:21+03:00

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На улице Пермякова в Тюмени сегодня, 16 июля, утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины автошколы «Формула». «Рено-Логан» сбил велосипедиста.

– Учебная машина поворачивала с улицы Пермякова на прилегающую территорию у дома № 48. Произошло столкновение с велосипедистом, который ехал по тротуару, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что на прилегающей территории автомобилист должен был уступить дорогу велосипедисту, однако тот тоже не спешился. Мужчина на двухколесном транспорте получил легкие травмы, ему оказали медицинскую помощь прямо на месте дорожного инцидента. Кто был за рулем – ученик или инструктор по вождению, пока не удалось выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU