В Тюмени очевидцы передали полицейским ревущую девочку, которую «проворонила» мама
С родительницей провели профилактическую беседу
В Тюмени очевидцы передали полицейским ревущую девочку, которую «проворонила» мама. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 15 июля, прохожие заметили ревущего ребенка в районе улицы Демьяна Бедного, неподалеку от торгового центра «Порт». Залитая слезами девочка не смогла рассказать, где ее родители.
Очевидцы передали маленькую тюменку полицейским из отдела № 7. Оказалось, что мать в панике носилась по району, самостоятельно разыскивая потерявшееся чадо.
– Ребенка вернули маме. Девочка убежала с детской площадки, – рассказали стражи порядка, добавив, что семья на учете в полиции не стоит.
С родительницей провели профилактическую беседу, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU