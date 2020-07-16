В Тюмени очевидцы передали полицейским ревущую девочку, которую «проворонила» мама

16 Июль 2020 2020-07-16T11:53:45+03:00

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В Тюмени накануне, 15 июля, прохожие заметили ревущего ребенка в районе улицы Демьяна Бедного, неподалеку от торгового центра «Порт». Залитая слезами девочка не смогла рассказать, где ее родители.

Очевидцы передали маленькую тюменку полицейским из отдела № 7. Оказалось, что мать в панике носилась по району, самостоятельно разыскивая потерявшееся чадо.

– Ребенка вернули маме. Девочка убежала с детской площадки, – рассказали стражи порядка, добавив, что семья на учете в полиции не стоит.

С родительницей провели профилактическую беседу, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU