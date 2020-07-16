2020-07-16T11:48:59+03:00
Общество

В Тюмени наведут чистоту к Дню города

Местных жителей приглашают на субботник
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени наведут чистоту к Дню города.В Тюмени наведут чистоту к Дню города.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Тюменцев приглашают на субботник, который пройдет 18 июля с 9.00 до 13.00. Горожане как минимум могут убрать территорию у своего подъезда или дома.

Тюменцам предлагают провести уборку территорий, ремонт и покраску малых архитектурных форм и ограждений. Жители города, которые пожелают сами участвовать в социально значимых работах, могут обратиться в службы заказчика по благоустройству своего административного округа. Тем же, кто проживает в частном доме, следует оставить заявку в управе своего административного округа по телефону на вывоз собранного мусора.

– Субботник должен пройти с учетом ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также правовыми актами региона и муниципальными правовыми актами города Тюмени в связи с введением временных мер по предотвращению распространения коронавируса, – отметили в департаменте городского хозяйства местной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24