Спасатели назвали самые «горячие» тюменские пляжи

16 Июль 2020 2020-07-16T11:22:39+03:00

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Сотрудники Госинспекции по маломерным судам напомнили тюменцам о безопасности на воде. Они провели очередной рейд по водоемам и несанкционированным пляжам, информируя людей об угрозах купания в запрещенных местах.

Самыми «горячими» местами, куда, несмотря на запреты, в жаркий сезон съезжаются жители региона, стали Тура, озеро Круглое, окрестности Кулаково, Каменки, Боровского в Тюменском районе, а также Ялуторовский и Велижанский тракты, вдоль которых расположено много карьеров и небольших озер.

– Рейды начались со стартом купального сезона, а в некоторых районах области и раньше. Профилактические меры, такие как предупреждение, имеют воздействие на людей, но, к сожалению, граждане не прекращают халатно относиться к своему здоровью и здоровью близких. Купание в запрещенных местах порой приводит к трагическим случаям, – отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Тюменской области, заместитель начальника регионального Главного управления МЧС России Александр Попейко.

ИСТОЧНИК KP.RU