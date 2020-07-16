В Заводоуковске мужчина убил подругу брусом и спрятал тело в лесу
Тюменские следователи предъявили обвинение 54-летнему заводоуковчанину. Мужчина убил свою подругу.
По версии следствия, 9 июля 2020 года ночью домой к обвиняемому пришла потерпевшая. Между ними произошел конфликт на почве личных взаимоотношений: ранее они проживали вместе. Мужчина был зол, что экс-подруга может разбудить его престарелую мать. Он схватил деревянный брус и два раза ударил им женщину по голове.
– Утром злоумышленник вывез тело погибшей в лес, где спрятал. На следующий день он пошел в отдел полиции и написал заявление о безвестном исчезновении бывшей сожительницы, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В настоящее время злоумышленник задержан. Вину в содеянном обвиняемый признал в полном объеме. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU