«Просто вышла прогуляться». Пьяная тюменка на авто снесла дерево в пять утра

16 Июль 2020 2020-07-16T11:05:20+03:00

Пьяная тюменка на авто снесла дерево в пять утра. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

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В Тюмени сегодня, 16 июля, около пяти часов утра на улице Монтажников случился дорожный инцидент. Женщина на внедорожнике съехала с дороги и въехала в дерево.

Машину заметили врачи скорой помощи, которые в это время возвращались с очередного вызова. Медики убедились, что горожанке не нужна медицинская помощь. На всякий случай, чтобы автомобилистка не уехала, ее путь преградили автомобилем неотложки и вызвали наряд ДПС.

– 32-летняя водитель заявила, что никуда не ехала. Показания алкотестера при ее освидетельствовании составили 1,28 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Прибывший на место ДТП муж гражданки рассказал, что она просто вышла прогуляться, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В отношении незадачливой автоледи составили административный материал за пьяную езду. Теперь тюменку могут лишить права управления транспортом на срок от полутора до двух лет и наложить штраф в сумме 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU