В Тюмени обсуждают безопасность детей в интернете
Круглый стол на тему «Дети в интернете: как обеспечить безопасность младших школьников в Сети» проходит в онлайн-формате на Megatyumen.ru. Трансляцию можно посмотреть в официальном сообществе нашего портала в социальной сети «ВКонтакте» и в одном из крупных городских пабликов «Тюмень».
В обсуждении принимают участие спикеры:
– Мария Наместникова – эксперт по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского»;
– Мария Рудзевич – директор департамента информатизации Тюменской области;
– Елена Кашкарова – депутат Тюменской областной думы и региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья»;
– Ольга Кирпичник – психолог регионального центра «Семья».
Эксперты обсуждают потенциальные угрозы для детей в интернете и возможности умного контроля за действиями маленьких пользователей в Сети. Особое внимание участники встречи уделяют защите школьников с помощью Kaspersky Safe Kids как в виртуальном, так и в реальном мире.
В рамках круглого стола спикеры дадут конкретные советы, как сделать использование гаджетов детьми максимально полезным и безопасным, и как обсудить со школьниками установку Kaspersky Safe Kids на их устройствах.
Чтобы послушать советы экспертов, надо перейти по этой ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU