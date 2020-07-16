2020-07-16T10:00:39+03:00
Общество

В Тюмени обсуждают безопасность детей в интернете

Горожан приглашают послушать онлайн экспертов и психологов
Вадим Бегун
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В Тюмени обсуждают безопасность детей в интернете. Фото - pixabay.com.В Тюмени обсуждают безопасность детей в интернете. Фото - pixabay.com.
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Круглый стол на тему «Дети в интернете: как обеспечить безопасность младших школьников в Сети» проходит в онлайн-формате на Megatyumen.ru. Трансляцию можно посмотреть в официальном сообществе нашего портала в социальной сети «ВКонтакте» и в одном из крупных городских пабликов «Тюмень».

В обсуждении принимают участие спикеры:

Мария Наместникова – эксперт по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского»;

Мария Рудзевич – директор департамента информатизации Тюменской области;

Елена Кашкарова – депутат Тюменской областной думы и региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья»;

Ольга Кирпичник – психолог регионального центра «Семья».

Эксперты обсуждают потенциальные угрозы для детей в интернете и возможности умного контроля за действиями маленьких пользователей в Сети. Особое внимание участники встречи уделяют защите школьников с помощью Kaspersky Safe Kids как в виртуальном, так и в реальном мире.

В рамках круглого стола спикеры дадут конкретные советы, как сделать использование гаджетов детьми максимально полезным и безопасным, и как обсудить со школьниками установку Kaspersky Safe Kids на их устройствах.

Чтобы послушать советы экспертов, надо перейти по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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