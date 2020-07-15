Сбербанк выдал льготный кредит на строительство жилого комплекса «Колумб» в Тюмени

15 Июль 2020 2020-07-15T15:49:30+03:00

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Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство жилого комплекса «Колумб» в Тюмени от ООО «Специализированный застройщик «К2», входящего в группу компаний «Страна Девелопмент». Сумма сделки составляет более 1 млрд рублей, срок кредитования – до конца 2022 года. Денежные средства выданы по льготной ставке в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития Правительства РФ.

– В текущей ситуации для дальнейшего развития строительного рынка недвижимости в регионе субсидирование процентных ставок и затрат на инфраструктуру по новым проектам с эскроу особенно актуально. Сбербанк готов идти навстречу клиентам и предлагать оптимальные условия финансирования, – отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Жилой комплекс «Колумб» расположен в экологически чистом районе Тюмени. Семь домов образуют уютный закрытый двор с пешеходным бульваром, проходящим через весь комплекс. В 5 минутах езды от комплекса находится уже действующая общеобразовательная школа № 88. Рядом со школой – детский сад № 166, а также несколько частных детских садов. Проектом предусмотрено строительство отдельно стоящих закрытых надземных паркингов. Одноименный крупный торгово-развлекательный находится в 6 минутах езды от жилого комплекса. Проект предусматривает порядка 50 планировок, а также коммерческие помещения. Срок сдачи проекта запланирован на 4 квартал 2021 года. Проектная декларация размещена на официальном сайте компании https://strana.com/dokumenti/

Помимо проектного финансирования, ООО «Специализированный застройщик «К2» пользуется продуктами экосистемы Сбербанка. Дочерняя консалтинговая компания Strategy Partners анализирует проект жилого комплекса «Колумб», проводит исследование рынка и плана продаж квартир, разрабатывает предложения по увеличению рыночного потенциала и ликвидности строящихся квартир, готовит рекомендации по инструментам маркетинга и динамического ценообразования.. Компания Segmento помогает застройщику проанализировать поведение потенциальных клиентов и настроить таргетированную рекламу на пользователей, соответствующих необходимым критериям.

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