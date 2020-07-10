2020-07-10T15:45:26+03:00
Общество

Инспекторы ДПС будут ловить пьяных водителей у тюменских пляжей

Они просят местных жителей помочь
Вадим Бегун
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Инспекторы ДПС будут ловить пьяных водителей у тюменских пляжей. Фото - ГИБДД Тюменской области.Инспекторы ДПС будут ловить пьяных водителей у тюменских пляжей. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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В Тюменской области в предстоящие выходные автоинспекторы будут ловить нетрезвых водителей. Им могут помочь сознательные горожане.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят контролю за движением в районах летнего отдыха, пляжей, озер и дачных товариществ. Выборочные проверки автомобилистов на трезвость пройдут в местах выезда из зон отдыха. Цель – не допустить пьяных водителей на дороги с интенсивным движением.

– Контроль будет проводиться в суточном режиме, учитывая статистику аварийности в летний период, когда число ночных и ранних утренних ДТП с пьяными водителями увеличивается, – отметили в пресс-службе Управления ГИБДД по Тюменской области.

Ведомство просит жителей региона активно содействовать выявлению водителей, употребивших алкоголь, сообщая в полицию о фактах неадекватного и нетрезвого вождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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