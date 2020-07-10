Инспекторы ДПС будут ловить пьяных водителей у тюменских пляжей
В Тюменской области в предстоящие выходные автоинспекторы будут ловить нетрезвых водителей. Им могут помочь сознательные горожане.
Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят контролю за движением в районах летнего отдыха, пляжей, озер и дачных товариществ. Выборочные проверки автомобилистов на трезвость пройдут в местах выезда из зон отдыха. Цель – не допустить пьяных водителей на дороги с интенсивным движением.
– Контроль будет проводиться в суточном режиме, учитывая статистику аварийности в летний период, когда число ночных и ранних утренних ДТП с пьяными водителями увеличивается, – отметили в пресс-службе Управления ГИБДД по Тюменской области.
Ведомство просит жителей региона активно содействовать выявлению водителей, употребивших алкоголь, сообщая в полицию о фактах неадекватного и нетрезвого вождения.
ИСТОЧНИК KP.RU