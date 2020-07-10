Молодые тюменцы стали чаще заболевать коронавирусом

10 Июль 2020 2020-07-10T15:06:24+03:00

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В Тюменской области большинство новых пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» – это молодые люди трудоспособного возраста. По словам директора регионального департамента здравоохранения Натальи Логиновой, они не знают, где, когда и с кем контактировали. Это может означать только одно: пациенты не соблюдают меры безопасности во время общения.

– Пять случаев COVID-19 выявили в ходе предварительного обследования детей, которые отправлялись в летние загородные лагеря. Всего было обследовано около двух тысяч ребятишек. Заболевшие дети успешно проходят лечение, у них всё хорошо, – также рассказала Логинова.

По ее информации, больные, находящиеся на амбулаторном лечении, получают всю необходимую им лекарственную терапию. Она напомнила, что теперь противовирусные препараты доступны бесплатно жителям региона, которые проживают с заболевшими в одной квартире.

О масочном режиме в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU