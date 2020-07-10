Тюменцев завтра ждет гроза и сильная жара

10 Июль 2020 2020-07-10T15:04:46+03:00

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Жителей региона завтра ждет гроза и сильная жара. Прогноз погоды подготовил Тюменский ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Так, 11 июля на территории региона ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой дождь с грозой. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду, температура наружного воздуха составит +17…+22, местами +12…+17.

Днём местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, переходящий в северный, 7 – 12 метров в секунду, однако при грозе порывы ускорятся до 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха +28…+33, местами +23…+28.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта и недостроенными зданиями, – предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.

Также спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. При значительном ухудшении видимости следует съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.

ИСТОЧНИК KP.RU