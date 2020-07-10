2020-07-10T15:04:46+03:00
Общество

Тюменцев завтра ждет гроза и сильная жара

Температура воздуха поднимется до 33 градусов выше нуля
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцев завтра ждет гроза и сильная жара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Тюменцев завтра ждет гроза и сильная жара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
Изменить размер текста:

Жителей региона завтра ждет гроза и сильная жара. Прогноз погоды подготовил Тюменский ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Так, 11 июля на территории региона ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой дождь с грозой. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду, температура наружного воздуха составит +17…+22, местами +12…+17.

Днём местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, переходящий в северный, 7 – 12 метров в секунду, однако при грозе порывы ускорятся до 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха +28…+33, местами +23…+28.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта и недостроенными зданиями, – предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.

Также спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. При значительном ухудшении видимости следует съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инспекторы ДПС будут ловить пьяных водителей у тюменских пляжей
Молодые тюменцы стали чаще заболевать коронавирусом
Тюменцев завтра ждет гроза и сильная жара
В Тюменской области из больницы сбежал пациент с татуировками на пальцах
На тюменском доме появилась карта Ленинградского фронта
Тюменку оштрафовали за продажу пива девочке
Скончался пожилой тюменец с коронавирусом
Тюменцам рассказали, как правильно отдыхать на пляже и почему нельзя закапываться в песок
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 июля 2020 года увеличилось на 85 человек
В Тюменской области на 76% выросло количество киберкраж
У тюменской малышки отекло лицо после укуса мошки
Галина Шарухо: «Тюменцы не соблюдают масочный режим и дистанцию на пляжах»
Тюменцам объяснили, зачем надевать маску в автобусе