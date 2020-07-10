10 Июль 2020 2020-07-10T14:18:06+03:00

В Тюменской области из больницы сбежал пациент с татуировками на пальцах. Фото - СК по Тюменской области.

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В Заводоуковске разыскивают 34-летнего Ивана Архипова, который самовольно покинул приемное отделение областной больницы № 12. С тех пор он не выходит на связь с родственниками.

Мужчина имеет европейский тип лица, выглядит на 30 – 35 лет, ростом 175 – 180 сантиметров, худощавый. У него короткие темные волосы, зеленые глаза, прямой лоб. На пальцах левой кисти наколота татуировка в виде пяти звезд и буквы «В».

По информации пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области, в день пропажи тюменец был одет в кожаную куртку темного цвета с накладными боковыми карманами и замком-молнией, трико темно-синего цвета с белыми лампасами, синюю футболку и летние коричневые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (34542) 6-01-90, 8 (34542) 2-10-02.

ИСТОЧНИК KP.RU