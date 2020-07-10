На тюменском доме появилась карта Ленинградского фронта

10 Июль 2020 2020-07-10T13:40:19+03:00

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В Тюмени на стену дома № 3 на улице Федюнинского нанесли карту Ленинградского фронта. Панно стало гармоничным дополнением к монументу Героя Советского Союза, в чью честь назвали улицу.

Изначально художники предложили несколько вариантов нанесения рисунка: баннер, художественная роспись или граффити. Рабочая группа выбрала «графику», так как остальные виды росписи не подошли из-за особенности покрытия стены.

Глава города Руслан Кухарук поддержал проект и предложил в дальнейшем установить на территории информационные стенды.

– В 2017 году 30 июля, в день рождения полководца, в Тюмени торжественно открыли первый в России памятник Федюнинскому. Сейчас, после долгого процесса обсуждения с жителями, ветеранскими организациями, согласования проекта, сделано дополнение к памятнику – карта, которую видно издалека и которая дополняет монумент герою. Это еще один пример, когда тюменцы, общественные организации, предприятия внесли свой существенный вклад в создание памятного места, – отметил градоначальник.

Руслан Кухарук поделился радостью, что таких памятных мест в честь земляков в городе становится всё больше.

ИСТОЧНИК KP.RU