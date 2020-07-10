Тюменку оштрафовали за продажу пива девочке
В Тюменском районе оштрафовали 26-летнюю жительницу села Червишево. Женщину подозревали в продаже алкоголя несовершеннолетним.
В августе 2019 года продавщицу привлекали к административной ответственности, тогда с нее взыскали 30 тысяч рублей за продажу подростку пива. Однако эта история никак на нее не повлияла. В мае 2020-го нарушительница реализовала алкогольный напиток девочке.
– Подозреваемая признала вину, раскаялась в содеянном и внесла пожертвование на счет одного из детских учреждений, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что тюменка впервые совершила преступление небольшой тяжести и поэтому может быть освобождена от уголовного дела, так как возместила ущерб. Таким образом, женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU