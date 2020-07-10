2020-07-10T13:03:47+03:00
Общество

Тюменку оштрафовали за продажу пива девочке

Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности
Вадим Бегун
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Тюменку оштрафовали за продажу пива девочке.Тюменку оштрафовали за продажу пива девочке.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменском районе оштрафовали 26-летнюю жительницу села Червишево. Женщину подозревали в продаже алкоголя несовершеннолетним.

В августе 2019 года продавщицу привлекали к административной ответственности, тогда с нее взыскали 30 тысяч рублей за продажу подростку пива. Однако эта история никак на нее не повлияла. В мае 2020-го нарушительница реализовала алкогольный напиток девочке.

– Подозреваемая признала вину, раскаялась в содеянном и внесла пожертвование на счет одного из детских учреждений, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что тюменка впервые совершила преступление небольшой тяжести и поэтому может быть освобождена от уголовного дела, так как возместила ущерб. Таким образом, женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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