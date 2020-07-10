В Тюменской области на 76% выросло количество киберкраж

10 Июль 2020 2020-07-10T11:30:13+03:00

Кроме того, на 7,3% возросло число преступлений на бытовой почве

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В Тюменской области с начала года на 76% выросло количество киберкраж. Есть и хорошие новости: общее число преступлений уменьшилось на 3,9% (12 725).

Тюменцы стали чаще (на 14,5%) совершать тяжкие и особо тяжкие преступления. Это происходит за счет оборота наркотиков и хищений денег с банковских карт.

Сократилось общее количество краж (на 11,9%), в том числе квартирных (34,9%), а также грабежей (31,3%). Число дистанционных краж и мошенничеств сохраняет тенденцию к росту (+76,1%).

– На 17,8% уменьшилось количество преступлений в общественных местах. Отмечается снижение (на 18,9%) криминальных деяний в состоянии наркотического опьянения, но на 5,7% увеличилось число преступлений в состоянии алкогольного опьянения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Также стало известно, что на 7,3% стало больше преступлений на бытовой почве.

ИСТОЧНИК KP.RU