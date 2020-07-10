2020-07-10T10:22:18+03:00
Здоровье

У тюменской малышки отекло лицо после укуса мошки

Ребенку назначили соответствующее лечение
Вадим Бегун
Поделиться:
У тюменской малышки отекло лицо после укуса мошки. Фото - Людмила Гринфельд.У тюменской малышки отекло лицо после укуса мошки. Фото - Людмила Гринфельд.
Изменить размер текста:

В Тюменской области у малышки сильно отекло лицо после того, как ее укусила мошка. Так организм отреагировал на укус насекомого.

– К нам в амбулаторию обратилась мамочка с малышкой Сашей. Девочка поступила с жалобами на отек глаз после укуса мошки. Было проведено соответствующее лечение, динамика положительная, – рассказала врач общей практики кулаковской амбулатории Ксения Жлудова.

По ее словам, в таких случаях к пострадавшему месту нужно приложить холод. Для уменьшения зуда можно применять наружно мазь «Фенистал» или раствор каламин. Приём антигистаминных препаратов – только по назначению врача.

– К сожалению, большинство людей сами зачастую слишком легкомысленно относятся к этой болезни, не придавая ей большого значения. Многие даже не осознают, что больны, относя симптомы аллергии на счет других заболеваний. Нередко человек страдает из-за элементарного незнания симптомов, видов и методов лечения аллергии, – отметила семейный врач.

Жлудова утверждает, что недостаточная информированность и знание этой проблемы приводит к тому, что неправильное и несвоевременное лечение вызывает развитие серьезных, порой угрожающих жизни осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам рассказали, как правильно отдыхать на пляже и почему нельзя закапываться в песок
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 июля 2020 года увеличилось на 85 человек
В Тюменской области на 76% выросло количество киберкраж
У тюменской малышки отекло лицо после укуса мошки
Галина Шарухо: «Тюменцы не соблюдают масочный режим и дистанцию на пляжах»
Тюменцам объяснили, зачем надевать маску в автобусе
Тюменцам объяснили, как правильно пользоваться парковками
Многодетные тюменские семьи могут получить деньги вместо земли
С тюменского моста Влюбленных хотел спрыгнуть мужчина
Ишимца оштрафовали на восемь тысяч рублей за избиение жены
Тюменка побила женщину, с которой заговорил муж
Тоболяк получил тяжелую травму, упав на диван
На улице Гольцова в Тюмени погаснут светофоры
Погода на 10 июля в Тюмени: на небе ни облачка
В Тюменской области стало больше трезвенников
Участок улицы Котовского в Тюмени закроют до середины сентября
Тюменцам объяснили, как правильно мыть овощи, зелень и ягоды
Тюменцам рассказали, вода в каких водоемах соответствует санитарным нормам
За полгода на тюменских трассах погиб 81 человек
Тобольску дадут миллиард рублей на благоустройство
Находящиеся на самоизоляции тюменцы получат электронные больничные
Мальки пеляди отправились в большое плавание
В Тюмени Гилевскую рощу будут частично перекрывать
В Тюмени расследуют дело о падении двухлетнего мальчика с девятого этажа
«Уникальный педагог»: в Тюмени скончался профессор ТюмГМУ Сергей Пантелеев
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июля 2020 года увеличилось на 72 человека