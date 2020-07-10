У тюменской малышки отекло лицо после укуса мошки

10 Июль 2020 2020-07-10T10:22:18+03:00

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В Тюменской области у малышки сильно отекло лицо после того, как ее укусила мошка. Так организм отреагировал на укус насекомого.

– К нам в амбулаторию обратилась мамочка с малышкой Сашей. Девочка поступила с жалобами на отек глаз после укуса мошки. Было проведено соответствующее лечение, динамика положительная, – рассказала врач общей практики кулаковской амбулатории Ксения Жлудова.

По ее словам, в таких случаях к пострадавшему месту нужно приложить холод. Для уменьшения зуда можно применять наружно мазь «Фенистал» или раствор каламин. Приём антигистаминных препаратов – только по назначению врача.

– К сожалению, большинство людей сами зачастую слишком легкомысленно относятся к этой болезни, не придавая ей большого значения. Многие даже не осознают, что больны, относя симптомы аллергии на счет других заболеваний. Нередко человек страдает из-за элементарного незнания симптомов, видов и методов лечения аллергии, – отметила семейный врач.

Жлудова утверждает, что недостаточная информированность и знание этой проблемы приводит к тому, что неправильное и несвоевременное лечение вызывает развитие серьезных, порой угрожающих жизни осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU