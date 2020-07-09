В Тюменской области стало больше трезвенников

9 Июль 2020 2020-07-09T15:58:54+03:00

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Тюменская область вошла в десятку «трезвых» территорий России. Она располагается на шестом месте после Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Дагестана, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики. Еще в 2017 году регион находился на 17-м месте рейтинга.

– Мы не можем говорить о том, что все тюменцы стали трезвенниками, но уже с начала этого года на 5,3% уменьшилось количество лиц, состоящих на диспансерном учете с алкоголизмом. Заболеваемость алкоголизмом по югу региона уменьшилась на 1,8%, а количество отравлений алкоголем уменьшилось сразу на 19%, – сообщил главный врач областного наркологического диспансера Иван Казанцев.

По его словам, сейчас очень непростой период, когда становится жизненно необходим трезвый, разумный подход ко всем проблемам. Стресс, психологические нагрузки, семейные конфликты, раздражение и тревога – буря эмоций, которые категорически нельзя тушить психоактивными веществами – алкоголем, наркотиками, никотином.

ИСТОЧНИК KP.RU