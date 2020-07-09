9 Июль 2020 2020-07-09T15:56:56+03:00

Участок улицы Котовского в Тюмени закроют до середины сентября. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

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Проезд на участке от дома № 52 на улице Котовского до Мельникайте в Тюмени временно закроют. Это связано с реконструкцией тепловых сетей.

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, ограничения будут действовать с 24 июля по 27 июля. Объехать участок можно по улицам Мельникайте и Одесской.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU