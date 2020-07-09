9 Июль 2020 2020-07-09T15:22:05+03:00

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Тюменцам объяснили, как правильно мыть овощи, зелень и ягоды. Особого внимания требуют зеленый лук и укроп.

Корнеплоды нужно немного подержать в тёплой воде, после чего тщательно очистить щёткой и хорошо промыть. Капусту перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев.

– Особого внимания требует зелень. Зелёный лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее зелень замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода не станет чистой. После этого зелень нужно тщательно ополоснуть проточной водой, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что для промывания клубники, вишни, черешни, малины, смородины и других ягод рекомендуется сначала выложить ягоды на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой 5 минут. Потом для ягод нужно устроить контрастные «ванны»: попеременно окунать дуршлаг в емкость с горячей и холодной водой.

ИСТОЧНИК KP.RU