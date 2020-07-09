За полгода на тюменских трассах погиб 81 человек

9 Июль 2020 2020-07-09T14:14:28+03:00

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На тюменских дорогах с начала года произошло 1 027 ДТП. Это на 17,2% меньше, чем за этот же период прошлого года. Однако в 2020-м увеличилось количество погибших: 81 человек против 55.

По информации автоинспекторов, каждая пятая авария происходит с участием пешеходов. С начала года на дорогах региона погибли 16 пешеходов, 206 ранены. В дорожных инцидентах в равной степени виноваты автомобилисты и пешеходы. Так, водители оказались виноватыми в 108 ДТП, в 102 пешеходы пострадали по собственной неосторожности.

– Оштрафованы более 16 тысяч пешеходов за переход дороги вне пешеходных переходов, 6 800 водителей привлекли к ответственности за непредоставление пешеходам преимущества на зебрах, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

На загородных дорогах в темное время суток наряды ДПС останавливают пешеходов, находящихся на обочинах и проезжей части. Им объясняют, чем опасно такое движение без световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU