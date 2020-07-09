Тобольску дадут миллиард рублей на благоустройство

9 Июль 2020 2020-07-09T13:42:23+03:00

В стадии завершения строительство пять площадок для воркаута

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На благоустройство Тобольска выделят более миллиарда рублей. Деньги пойдут из бюджетов разных уровней.

В этом году по пяти объектам выполняются проектные работы. Так, власти планируют установить многофункциональную площадку в микрорайоне Менделеево, а также построить тротуары, пешеходные дорожки и парковки на территории спортивного центра «Тобол».

Совсем скоро сдадут в эксплуатацию пять площадок для воркаута: в 7-м, 10-м микрорайонах, Менделеево, Иртышском и Сумкино. Завершается и благоустройство Абрамовского экологического парка.

С опережением графика сдадут многофункциональную детскую площадку в 6-м микрорайоне, дом 19. А в саду Ермака установили детский комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU