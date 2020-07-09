Тобольску дадут миллиард рублей на благоустройство
На благоустройство Тобольска выделят более миллиарда рублей. Деньги пойдут из бюджетов разных уровней.
В этом году по пяти объектам выполняются проектные работы. Так, власти планируют установить многофункциональную площадку в микрорайоне Менделеево, а также построить тротуары, пешеходные дорожки и парковки на территории спортивного центра «Тобол».
Совсем скоро сдадут в эксплуатацию пять площадок для воркаута: в 7-м, 10-м микрорайонах, Менделеево, Иртышском и Сумкино. Завершается и благоустройство Абрамовского экологического парка.
С опережением графика сдадут многофункциональную детскую площадку в 6-м микрорайоне, дом 19. А в саду Ермака установили детский комплекс.
ИСТОЧНИК KP.RU