2020-07-09T12:13:53+03:00
Общество

Мальки пеляди отправились в большое плавание

Вадим Бегун
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Мальки пеляди отправились в большое плавание. Фото - АО «Тюменнефтегаз».Мальки пеляди отправились в большое плавание. Фото - АО «Тюменнефтегаз».
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В протоку реки Обь выпустило мальков пеляди 7 июля АО «Тюменнефтегаз». Каждый год предприятие пополняет реки и протоки Тюменской области молодой порослью – мальками сиговых пород. В этом году прошла очередная акция по зарыблению водоёмов: мальков пеляди выпустили в Ендырскую протоку, впадающую в реку Обь.

Предприятие профинансировало выращивание более 117 тысяч мальков пеляди, которые через пару лет вырастут в полновесного сырка и дадут своё потомство.

Фото - АО «Тюменнефтегаз».

Фото - АО «Тюменнефтегаз».

Ежегодно для воспроизводства водных биологических ресурсов компания заключает договор со специализированными предприятиями, занимающимися восстановлением популяции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне. В этом году представители федерального научного учреждения «Госрыбцентр» проверили мальков пеляди на соответствие параметрам, прежде чем выпустить их в реку. Согласно правилам вес каждого малька на момент выпуска должен составлять от 0,4 до 1,5 грамма, это гарантирует высокую выживаемость молоди в природных условиях.

– Восполнение популяции промысловых рыб является важной составляющей экологической программы предприятия, задача которой – минимизация негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом мы сохраняем природный баланс крупных рек Обь-Иртышского бассейна, – рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Мария Кармацких.

За пять лет в водоёмы Тюменской области нефтяники выпустили более 600 тысяч особей чира, пеляди и других видов промысловых рыб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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