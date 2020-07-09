Мальки пеляди отправились в большое плавание
В протоку реки Обь выпустило мальков пеляди 7 июля АО «Тюменнефтегаз». Каждый год предприятие пополняет реки и протоки Тюменской области молодой порослью – мальками сиговых пород. В этом году прошла очередная акция по зарыблению водоёмов: мальков пеляди выпустили в Ендырскую протоку, впадающую в реку Обь.
Предприятие профинансировало выращивание более 117 тысяч мальков пеляди, которые через пару лет вырастут в полновесного сырка и дадут своё потомство.
Фото - АО «Тюменнефтегаз».
Ежегодно для воспроизводства водных биологических ресурсов компания заключает договор со специализированными предприятиями, занимающимися восстановлением популяции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне. В этом году представители федерального научного учреждения «Госрыбцентр» проверили мальков пеляди на соответствие параметрам, прежде чем выпустить их в реку. Согласно правилам вес каждого малька на момент выпуска должен составлять от 0,4 до 1,5 грамма, это гарантирует высокую выживаемость молоди в природных условиях.
– Восполнение популяции промысловых рыб является важной составляющей экологической программы предприятия, задача которой – минимизация негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом мы сохраняем природный баланс крупных рек Обь-Иртышского бассейна, – рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Мария Кармацких.
За пять лет в водоёмы Тюменской области нефтяники выпустили более 600 тысяч особей чира, пеляди и других видов промысловых рыб.
ИСТОЧНИК KP.RU