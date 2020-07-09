2020-07-09T12:11:08+03:00
Общество

В Тюмени Гилевскую рощу будут частично перекрывать

Посетителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием
Вадим Бегун
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В Тюмени Гилевскую рощу будут частично перекрывать. Фото - МКУ «ЛесПаркХоз».В Тюмени Гилевскую рощу будут частично перекрывать. Фото - МКУ «ЛесПаркХоз».
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В Гилёвской роще будут наносить свежую разметку на велодорожки. Из-за этого посетители могут испытывать неудобство, так как часть парка перекроют.

– С 9 по 20 июля на всей сети дорожек будут проводиться работы по нанесению разметки, необходимой для удобства и безопасности передвижения людей. Территория будет перекрываться поэтапно участками. Чтобы дать материалам возможность высохнуть, они будут перекрыты для движения на временной промежуток до пяти часов, – рассказали в МКУ «ЛесПаркХоз».

В компании отметили, что передвигаться в Гилевской роще можно не только пешком, но и на велосипедах, самокатах, роликах. Для этого на ее территории сформирована сеть велосипедных и пешеходных дорожек. Тюменцы приезжают сюда со всех уголков города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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