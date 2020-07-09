9 Июль 2020 2020-07-09T12:09:10+03:00

В Тюмени расследуют дело о падении двухлетнего мальчика с девятого этажа. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

Тюменские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела упавшего с высоты ребенка. Двухлетний мальчик упал на козырек крыши жилого дома, расположенного на улице Профсоюзной, с девятого этажа. Трагедия произошла накануне, 8 июля.

– По предварительным данным, ребенок, оставшись ненадолго один в комнате, выпал с балкона 9-го этажа. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, чтобы родители не оставляли одного ребенка в помещении с открытым окном. Кроме того, следует установить средства защиты на окнах.

– Не ставьте малыша на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, объясняйте ему опасность открытого окна из-за возможного падения, не ставьте вблизи окон столы и стулья, чтобы ребенок сам не залез на подоконник, – посоветовали следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU