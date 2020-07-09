2020-07-09T11:21:46+03:00
Общество

«Уникальный педагог»: в Тюмени скончался профессор ТюмГМУ Сергей Пантелеев

Почетному работнику здравоохранения было 68 лет
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени скончался профессор ТюмГМУ Сергей Пантелеев. Фото - ТюмГМУ.В Тюмени скончался профессор ТюмГМУ Сергей Пантелеев. Фото - ТюмГМУ.
Изменить размер текста:

В Тюмени на 69-м году жизни скончался профессор ТюмГМУ Сергей Пантелеев. Это случилось накануне, 8 июля.

– В Тюменском государственном медицинском университете Сергей Михайлович проработал более 40 лет, прошел путь от ассистента до профессора. В 1989 году стал заведующим кафедрой анатомии человека, топографической анатомии и оперативной хирургии педиатрического факультета. На протяжении пяти лет руководил учебной работой вуза в должности проректора, – отметили достижения почетного работника здравоохранения региона в пресс-службе вуза.

В университете рассказали, что Сергей Пантелеев является автором более 230 научных работ, двух патентов на изобретение и пяти монографий. Профессор активно занимался учебно-методической, научно-исследовательской и общественной работой. Под его руководством защищены 10 кандидатских и три докторские диссертации.

«Уникальный, неповторимый педагог, талантливый ученый Сергей Михайлович навсегда сохранится в наших сердцах», – написано на сайте ТюмГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени расследуют дело о падении двухлетнего мальчика с девятого этажа
«Уникальный педагог»: в Тюмени скончался профессор ТюмГМУ Сергей Пантелеев
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июля 2020 года увеличилось на 72 человека
В Тюменской области усилили противоэпидемические мероприятия
Тюменец, неудачно прыгнувший в воду, впал в кому
Путешествия без заграницы: чем может удивить туриста родной УрФО?
Тюменские дороги поливают водой из-за аномальной жары
В Тюмени обсуждают актуальные направления отдыха на территории Уральского федерального округа в 2020 году
В Тюмени планируют построить два новых моста через Туру
Александр Моор сообщил, когда откроется детский сад в Суходолье
В Ялуторовске мужчина перевозил украденные крышки люков в коляске
В Ишиме полицейские отслеживают купающихся без взрослых детей
В Тюмени молодой человек, заступившись за мать, покалечил отчима
На улице Олимпийской в Тюмени погаснут светофоры
Погода на 9 июля в Тюмени: еще жарче, чем вчера
В Тюмени насмерть разбилась двухлетняя девочка, упав на крышу поликлиники
Тюменцы знакомятся с удивительными местами в европейском стиле
В Тюмени умерший человек проголосовал за смену управляющей компании
Участок улицы Транспортной в Тюмени закроют до середины сентября
Тюменка может сесть на 15 суток за тонировку
В Тюмени завод выплатил рабочим 13 миллионов долгов по зарплате
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
Более 70 тюменских домов останутся без воды почти на сутки