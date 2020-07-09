«Уникальный педагог»: в Тюмени скончался профессор ТюмГМУ Сергей Пантелеев

9 Июль 2020 2020-07-09T11:21:46+03:00

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В Тюмени на 69-м году жизни скончался профессор ТюмГМУ Сергей Пантелеев. Это случилось накануне, 8 июля.

– В Тюменском государственном медицинском университете Сергей Михайлович проработал более 40 лет, прошел путь от ассистента до профессора. В 1989 году стал заведующим кафедрой анатомии человека, топографической анатомии и оперативной хирургии педиатрического факультета. На протяжении пяти лет руководил учебной работой вуза в должности проректора, – отметили достижения почетного работника здравоохранения региона в пресс-службе вуза.

В университете рассказали, что Сергей Пантелеев является автором более 230 научных работ, двух патентов на изобретение и пяти монографий. Профессор активно занимался учебно-методической, научно-исследовательской и общественной работой. Под его руководством защищены 10 кандидатских и три докторские диссертации.

«Уникальный, неповторимый педагог, талантливый ученый Сергей Михайлович навсегда сохранится в наших сердцах», – написано на сайте ТюмГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU