Дороги Тюмени «украсили» шумовые полосы

7 Июль 2020 2020-07-07T13:34:03+03:00

Разметку наносят на участках, где происходит больше всего ДТП

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В Тюмени на аварийно опасных участках автодорог наносят шумовые полосы. Такое решение приняли на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. До конца июля специальная разметка появится на 11 объектах.

– Шумовые полосы используются для снижения аварийности на дорогах. Во время проезда по ним автомобиль издает специфический шум и вибрацию, которые привлекают внимание водителей и призывают снизить скорость. Их устанавливают в местах, где происходит больше всего ДТП, перед нерегулируемыми зебрами, на крутых спусках и подъемах, – рассказал начальник отдела безопасности дорожного движения и организации дорожного движения городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Антон Иванькович.

Разметка уже появилась на улице 50 лет ВЛКСМ, в районе улицы Республики, 204, на въезде транспортной развязки улицы Монтажников, а также перед нерегулируемым переходом при движении в сторону Монтажников.

ИСТОЧНИК KP.RU