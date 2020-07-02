Югорская компания отремонтирует участок трассы между Боровским и Винзилями

2 Июль 2020 2020-07-02T16:02:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области определился подрядчик, которому предстоит расширить участок трассы Тюмень – Омск между поселками Боровский и Винзили до четырех полос. Федеральный бюджет готов выделить на эти цели более трех миллиардов рублей.

Из информации, размещенной на портале госуслуг, следует, что победителем лота стало ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» из Сургута. На электронный аукцион была подана лишь одна заявка, ее и признали соответствующей всем требованиям.

Таким образом, предприятие отремонтирует участок трассы протяженностью 11,5 километра (с 17-го по 28-й километр). Дорогу расширят до четырех полос, после чего машины смогут двигаться на ней со скоростью 100 – 120 километров в час.

Работы, на которые выделены 3,2 миллиарда рублей, должны завершиться до конца 2024 года. В 2022 году подрядчик получит 750,6 миллиона рублей, в 2023-м – 1,3 миллиарда, в 2024-м – 1,2 миллиарда рублей. Заказчиком выступает «Уралуправтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU