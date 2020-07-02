Тюменские автоинспекторы пытались «развести» женщину на взятку
В Нижнетавдинском районном суде вынесли приговор двум бывшим автоинспекторам. Мужчины планировали получить крупную взятку с женщины, но она оказалась не робкого десятка и пожаловалась на действия служителей порядка в вышестоящие органы.
19 декабря 2019 года на 25-м километре трассы Тюмень – Нижняя Тавда около кафе полицейские остановили женщину. Мужчины заявили, что она нетрезвая, и предложили ей откупиться, заплатив 30 тысяч рублей.
– Автомобилистка взятку не дала и обратилась в службу собственной безопасности Управления МВД по Тюменской области. В результате было возбуждено уголовное дело. Взяточники признали свою вину и раскаялись, – сообщили в пресс-службе суда.
Сотрудникам полиции суд назначил по три года лишения свободы условно со штрафом в размере двукратной суммы взятки – 60 тысяч рублей, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU