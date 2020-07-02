В Тюмени осудят мошенников, обманывавших пенсионеров

2 Июль 2020 2020-07-02T14:55:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Мужчин обвиняют в мошенничестве по предварительному сговору: они обманывали пенсионеров и обогащались за счет их доверчивости.

Обвиняемые 29 июля 2019 года пришли в квартиру к пенсионерке и убедили ее заключить договор на проведение сантехнических работ на сумму 26 тысяч рублей. При этом фактическая стоимость таких услуг не превышала 10 тысяч рублей. Таким же образом злоумышленники поступили с ветераном Великой Отечественной войны накануне празднования Дня Победы. Тогда ничего не подозревающий пенсионер передал им 32 тысячи рублей.

– Один из обвиняемых с марта по май этого года с другими лицами посетил еще пятерых пенсионеров. Злоумышленники действовали по такой же схеме, в итоге получив от пожилых людей денег на общую сумму около 179 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время мужчины задержаны. Они признали вину в полном объеме и согласились на особый порядок судебного разбирательства. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, потом его передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU