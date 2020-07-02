2020-07-02T14:07:04+03:00
Общество

В День молодежи тюменцы поучаствовали в автоквесте

Игра собрала самых активных и энергичных автолюбителей
Вадим Бегун
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В День молодежи тюменцы поучаствовали в автоквесте. Фото - организаторы.В День молодежи тюменцы поучаствовали в автоквесте. Фото - организаторы.
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В субботу, 27 июня, вся страна отмечала День молодежи. По известным причинам масштабные массовые мероприятия были запрещены, поэтому мясной бренд «Ишимский» решил сделать небольшой подарок тюменцам, уставшим от самоизоляции, и провести популярную среди тех, кто за рулем игру – автоквест. Плюсы такой активности в том, что каждая команда находится в своем автомобиле и не контактирует с остальными командами, к тому же, большая часть игры проводится онлайн.

На старте капитаны экипажей получили наставления и сразу рванули по указанным точкам. Всего 12 заданий, чтобы решить многие из них приходилось не только хорошенько поднапрячь мозги, но и быстрее всех добраться до указанных мест, чтобы получить заветный код и ввести его в поле ответов.

Фото - организаторы.

Фото - организаторы.

Игроки боролись за победу и, конечно же, за крутые призы. Команда MARS'o'HOT, занявшая первое место, получила возможность отдохнуть дружной компанией в коттедже на популярной базе отдыха и 10 кг мясной продукции от «Ишимского».

Воспользоваться первой частью подарка ребята смогут после окончательного снятий ограничений в регионе. Участникам, пришедшим на финальную точку вторыми, команде O.T. WIN Team, представители компании вручили 6 кг мясных изделий, а третьими, команде Freezy Time, – 3,5 кг деликатесов для мясолюбов.

Финальной точкой игры стал фирменный магазин мясного бренда «Ишимский» по адресу пр. Геологоразведчиков, 44. Награждение проводилось поэтапно, каждая команда получала призы отдельно под аплодисменты организаторов.

Фото - организаторы.

Фото - организаторы.

Кстати, никто не остался без призов! Чтобы командам, которым не удалось прийти первыми и попасть в призовую тройку, не было обидно, еще на стадии регистрации «Ишимский» предложил придумать стихотворение, посвященное бренду. На финише в обмен на творческое домашнее задание каждый поэт получил по ведру мяса для гриля.

Генеральный партнер автоквеста: мясной бренд «Ишимский»

Логотип - мясной бренд «Ишимский».

Логотип - мясной бренд «Ишимский».

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