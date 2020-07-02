Владимир Пискайкин прокомментировал организацию голосования по поправкам

2 Июль 2020 2020-07-02T13:15:12+03:00

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Депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин дал оценку голосованию в регионе. По его мнению, уровень организации был на высоком уровне. Об этом свидетельствует в том числе и отсутствие грубых нарушений.

– Всю неделю у нас продолжалось это мероприятие. Организация была на хорошем уровне. На каждом участке для голосования соблюдался масочный режим и санитарные нормы: голосующим выдавали индивидуальные средства защиты, – прокомментировал Владимир Пискайкин.

По его словам, люди шли, несмотря на пасмурную погоду. Депутат отметил, что по партийному списку на участки для голосования было направлено 300 наблюдателей. Особых нарушений они не выявили, всё прошло на высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU