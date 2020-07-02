В Тюменской области подвели окончательные итоги голосования по поправкам

2 Июль 2020 2020-07-02T13:12:52+03:00

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В Тюменской области высказали своем мнение по поправкам в Конституцию РФ 874 570 человек. Это 77,37% от всех, кто был включен в списки избирателей по региону.

Стало известно, что за поправки высказались 85,57%, то есть 748 290 тюменцев, против – 14,4% (122 759 человек). Всего в урнах оказались 874 435 бюллетеней, из них 3 386 оказались недействительными.

По словам председателя областной избирательной комиссии Игоря Халина, протоколы были получены от всех 29 территориальных избирательных комиссий.

– Каждая из них также направила акты о том, сколько граждан получили бюллетени до дня голосования и по месту нахождения. Все данные учтены и обработаны. Итоговый протокол по голосованию в Тюменской области подписан членами областной избирательной комиссии и направлен в Центризбирком, – сообщил Халин.

ИСТОЧНИК KP.RU