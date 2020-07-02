Тюменский депутат Артем Зайцев доволен организацией голосования по поправкам
Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев прокомментировал итоги голосования по поправках в Конституцию РФ. По словам парламентария, во всех муниципалитетах наблюдатели не выявили нарушений.
– Констатирую тот факт, что историческое событие по внесению поправок в Конституцию РФ состоялось. Из всех 26 муниципалитетов не поступило ни одной жалобы. Все процессы, которые происходили, на мой взгляд, абсолютно легитимны, – заверил Зайцев.
Тюменский представитель «Справедливой России», депутат Сергей Морев заявил, что голосование в регионе проходит без нарушений. За соблюдением законности на участках голосования следили общественные наблюдатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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