Тюменский депутат Артем Зайцев доволен организацией голосования по поправкам

2 Июль 2020 2020-07-02T12:43:24+03:00

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Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев прокомментировал итоги голосования по поправках в Конституцию РФ. По словам парламентария, во всех муниципалитетах наблюдатели не выявили нарушений.

– Констатирую тот факт, что историческое событие по внесению поправок в Конституцию РФ состоялось. Из всех 26 муниципалитетов не поступило ни одной жалобы. Все процессы, которые происходили, на мой взгляд, абсолютно легитимны, – заверил Зайцев.

Тюменский представитель «Справедливой России», депутат Сергей Морев заявил, что голосование в регионе проходит без нарушений. За соблюдением законности на участках голосования следили общественные наблюдатели.

ИСТОЧНИК KP.RU