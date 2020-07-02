2 Июль 2020 2020-07-02T12:39:05+03:00

Сергей Морев сообщил о легитимности голосования по поправкам. Фото - "Тюменская область сегодня".

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Тюменский депутат Сергей Морев заявил, что голосование в регионе проходит без нарушений. За соблюдением законности на участках голосования следили общественные наблюдатели.

– Наша партия подписывала соглашение с Общественной палатой по поводу наблюдателей. Кроме того, на 200 участках в качестве наблюдателей присутствовали представители нашей партии. К чистоте процесса не было никаких нареканий, – сообщил представитель «Справедливой России» корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень».

Ранее председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев заявил, что независимые общественные наблюдатели отметили высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию РФ, слаженную работу избирательных комиссий, а также конструктивное взаимодействие всех служб.

ИСТОЧНИК KP.RU