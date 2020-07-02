2020-07-02T11:52:11+03:00
Общество

Геннадий Чеботарев отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституции РФ

Голосовавшие позитивно отнеслись к изменениям в Основной Закон страны
Вадим Бегун
Поделиться:
Геннадий Чеботарев отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституции РФ. Фото - "Тюменская линия".Геннадий Чеботарев отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституции РФ. Фото - "Тюменская линия".
Изменить размер текста:

Председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев заявил, что независимые общественные наблюдатели отметили высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституции РФ, слаженную работу избирательных комиссий, а также конструктивное взаимодействие всех служб.

– Они сообщили, что голосовавшие на участках и дома очень позитивно отнеслись к изменениям в Конституции Российской Федерации. Достаточно просто посмотреть результаты: 85,57 % участников голосования в регионе высказались за поправки. Этот итог в целом отражает настроение жителей региона. Считаю, что общественное наблюдение в том числе способствовало тому, чтобы эти поправки были очень легитимными и отражали свободное волеизъявление граждан Тюменской области, – сказал Чеботарев.

Отметим, что Палата Тюменской области назначила всего 6 206 наблюдателей. Кандидатуру предоставляли общественные объединения, некоммерческие организации, а также региональные отделения политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Для них провели специальные обучающие семинары. Кроме того, был создан областной штаб по общественному контролю, который ежедневно координировал деятельность наблюдателей, посещая участки для голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Геннадий Чеботарев отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституции РФ
Ялуторовец хранил в гаражах алкоголь на 19 миллионов рублей
Снова растет: число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 июля 2020 года увеличилось сразу на 76 человек
Более трети опрошенных тюменцев довольны качеством ремонта дорог
Одиннадцать тюменцев выиграли квартиры и автомобили на викторине «Время Побед»
В Тюменской области 85,57% жителей поддержали поправки в Конституцию
В Тюмени девятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа
Банк УРАЛСИБ запустил возможность безопасного подтверждения операций в онлайн-каналах для бизнеса
Тоболяку грозит до шести лет тюрьмы за хищение горшков с фиалками у знакомой
Об итогах работы ямальского парламента
В Тюмени появятся новые озелененные территории
«Часть съели, остальное растаяло»: в Тобольске мужчины похитили партию мороженого
Погода на 2 июля в Тюмени: ожидается потепление
Тюменец Сергей выиграл квартиру в суперигре «Время Побед»
Людмила Рагозина: «Существенных нарушений на участках для голосования по поправкам не было»
Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев назвал голосование в регионе легитимным
Молодые тюменцы, которые впервые голосуют, получат памятные дипломы
Владимир Пискайкин: «Организация голосования – на хорошем уровне!»
Тюменцы голосуют без нарушений
Явка на голосование по поправкам в Тюменской области превысила 68%
Депутат Госдумы Иван Квитка призвал тюменцев активнее идти на участки для голосования
Тюменский педагог Дмитрий Бородин: «Поправки дадут огромный толчок развитию государства»