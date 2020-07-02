Геннадий Чеботарев отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституции РФ

2 Июль 2020 2020-07-02T11:52:11+03:00

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Председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев заявил, что независимые общественные наблюдатели отметили высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституции РФ, слаженную работу избирательных комиссий, а также конструктивное взаимодействие всех служб.

– Они сообщили, что голосовавшие на участках и дома очень позитивно отнеслись к изменениям в Конституции Российской Федерации. Достаточно просто посмотреть результаты: 85,57 % участников голосования в регионе высказались за поправки. Этот итог в целом отражает настроение жителей региона. Считаю, что общественное наблюдение в том числе способствовало тому, чтобы эти поправки были очень легитимными и отражали свободное волеизъявление граждан Тюменской области, – сказал Чеботарев.

Отметим, что Палата Тюменской области назначила всего 6 206 наблюдателей. Кандидатуру предоставляли общественные объединения, некоммерческие организации, а также региональные отделения политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Для них провели специальные обучающие семинары. Кроме того, был создан областной штаб по общественному контролю, который ежедневно координировал деятельность наблюдателей, посещая участки для голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU