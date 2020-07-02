2020-07-02T11:11:08+03:00
Происшествия

Ялуторовец хранил в гаражах алкоголь на 19 миллионов рублей

Теперь нарушителю грозит тюремный срок до шести лет
Вадим Бегун
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Ялуторовец хранил в гаражах алкоголь на 19 миллионов рублей. Фото - УМВД по Тюменской области.Ялуторовец хранил в гаражах алкоголь на 19 миллионов рублей. Фото - УМВД по Тюменской области.
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В Ялуторовске полицейские нашли немаркированный алкоголь на сумму почти 20 миллионов рублей. Нелегальную продукцию хранил 43-летний местный житель.

Как выяснили сотрудники полиции, коробки со спиртным мужчина хранил в двух арендованных гаражных боксах. Стражи правопорядка изъяли более 98 тысяч бутылок, а также канистры со спиртосодержащей жидкостью объемом 1 732 литра.

– Это является особо крупным размером. На допросе мужчина пояснил, что алкогольную продукцию он планировал реализовать на территории Тюменской области, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время по данному факту следователями возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Правоохранители устанавливают всех, кто причастен к сбыту нелегальной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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