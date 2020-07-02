Более трети опрошенных тюменцев довольны качеством ремонта дорог

2 Июль 2020 2020-07-02T10:54:58+03:00

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В официальной группе по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Тюменской области продолжается опрос общественного мнения о дорожном ремонте в регионе. По последним данным, более 30% респондентов нравится качество ремонтных работ.

– Еще 23% отметили, что заметили ремонт, но есть претензии к качеству выполняемых работ. Опрос будет продолжаться всё лето, оставить свой ответ, а также комментарий можно в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» «Дороги Тюменской области», – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства региона Мария Хожаева.

В ведомстве также отметили, что всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 206 объектов на территории области общей протяженностью более 176 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU