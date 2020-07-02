2020-07-02T10:51:02+03:00
Общество

Одиннадцать тюменцев выиграли квартиры и автомобили на викторине «Время Побед»

Счастливчики не сразу верили своей удаче
Вадим Бегун
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Одиннадцать тюменцев выиграли квартиры и автомобили на викторине «Время Побед». Фото - pixabay.com.Одиннадцать тюменцев выиграли квартиры и автомобили на викторине «Время Побед». Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области 11 местных жителей стали счастливыми обладателями квартир и автомобилей. Все они правильно ответили на вопросы ведущего телеканала «Тюменское время» в рамках викторины «Время Побед».

Розыгрыш проходил в Тюмени с 25 июня. Во втором туре, где как раз разыгрывались дорогостоящие призы, принимали участие те, кто ответил на вопросы первого тура на уличных площадках фестиваля. В качестве бонусов участники получали сладкие подарки от тюменских производителей, а также телефоны, кухонную и бытовую технику и многое другое.

В первый день розыгрыша тюменец Владислав выиграл квартиру, правильно ответив на вопрос, об имени пионера-героя из Великого Новгорода, награжденного Звездой Героя Советского Союза (Леня Голиков). В итоге были разыграны четыре квартиры и семь автомобилей.

Напомним, что бытовую технику – телевизоры, микроволновые печи и т. д. – можно получить до 19 июля в Благотворительном фонде Тюмени, который находится по адресу: ул. Малыгина, 51/4, цокольный этаж. Обращайтесь в будни с 10.00 до 20.00. При себе нужно иметь паспорт, свою часть вышеуказанной карточки, СНИЛС и ИНН. Справки по телефону (3452) 228-481.

ИСТОЧНИК KP.RU

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