2020-07-02T09:21:21+03:00
Общество

В Тюменской области 85,57% жителей поддержали поправки в Конституции

Явка составила 77,37%
Вадим Бегун
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В Тюменской области 85,57% жителей поддержали поправки в Конституции. Фото - "Тюменская линия".В Тюменской области 85,57% жителей поддержали поправки в Конституции. Фото - "Тюменская линия".
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85,57% жителей Тюменской области поддержали поправки в Конституции – 748 290 человек. Против изменений в Основной закон страны выступили 14,4% – это 122 759. Всего участие в голосовании приняли 1 130 302 жителя региона, явка составила 77,37%.

– В области работали 1 097 участков для голосования. Отработали 114 комплексов обработки бюллетеней, за процессом в областном центре следили 286 камер видеонаблюдения. За все время голосования поступило шесть обращений, по всем даны ответы, – сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

В 12.00 часов состоится заседание облизбиркома, на котором специалисты рассмотрят данные с территориальных комиссий и подпишут итоговый протокол. После этого все данные направят в Центризбирком.

Игорь Халин поблагодарил тюменцев, пришедших на участок и отдал свой голос. Также он выразил признательность сотрудникам отдела внутренних дел, которые помогали обеспечивать общественный порядок и безопасность, волонтерам конституции, руководителям и членам Общественной палаты Тюменской области. По мнению председателя облизбиркома, голосование на территории региона состоялось с достойными результатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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