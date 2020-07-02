2020-07-02T08:50:02+03:00
Происшествия

В Тюмени девятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа

Сейчас он находится в больнице [видео]
Вера Зенина
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В Тюмени девятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Фото: скриншотВ Тюмени девятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Фото: скриншот
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Девятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа вчера, 1 июля. О ЧП, которое произошло на ул. Широтной, 192/1, стало известно из социальных сетей. По словам пользователей, очевидцы сразу же бросились ему на помощь.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 13.30 и через пять минут бригада была на месте.

– После осмотра и оказания помощи мальчика доставили в ОКБ № 2. У ребёнка диагностированы ушибы поясничного отдела и мягких тканей головы. Он получает всю необходимую медицинскую помощь в детском травматологическом отделении ОКБ № 2 и проходит углублённую диагностику на предмет исключения более тяжёлых травм, – отметили в ведомстве.

По информации пресс-службы УМВД по Тюменской области, сообщение в полицию поступило в 14.06.

– По предварительным данным, мальчик находился в квартире с друзьями. На данный момент сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства произошедшего, – заключили в пресс-службе.

В Тюмени мальчик выпал из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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