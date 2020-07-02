В Тюмени девятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа
Девятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа вчера, 1 июля. О ЧП, которое произошло на ул. Широтной, 192/1, стало известно из социальных сетей. По словам пользователей, очевидцы сразу же бросились ему на помощь.
Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 13.30 и через пять минут бригада была на месте.
– После осмотра и оказания помощи мальчика доставили в ОКБ № 2. У ребёнка диагностированы ушибы поясничного отдела и мягких тканей головы. Он получает всю необходимую медицинскую помощь в детском травматологическом отделении ОКБ № 2 и проходит углублённую диагностику на предмет исключения более тяжёлых травм, – отметили в ведомстве.
По информации пресс-службы УМВД по Тюменской области, сообщение в полицию поступило в 14.06.
– По предварительным данным, мальчик находился в квартире с друзьями. На данный момент сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства произошедшего, – заключили в пресс-службе.
В Тюмени мальчик выпал из окна.
ИСТОЧНИК KP.RU