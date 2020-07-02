Об итогах работы ямальского парламента

2 Июль 2020 2020-07-02T07:53:18+03:00

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Законодательное собрание ЯНАО закрыло весеннюю сессию. Она стала завершающей для депутатов шестого созыва. Пять лет парламент работал под руководством Сергея Ямкина. Подводя итоги работы, он отметил ответственное отношение депутатов к своему делу.

Спикер парламента подчеркнул, что работать депутатскому корпусу пришлось в сложных условиях: экономические санкции против России, пандемия коронавируса. Несмотря на это, депутаты выполнили принятые обязательства в сфере улучшения жизни ямальцев, продолжив в режиме самоизоляции выполнять задачи, поставленные президентом и правительством.

Как заявил председатель парламента, за время работы принято 685 региональных законов, в том числе 119 базовых. Каждое второе решение носило социальный характер: это и поддержка многодетных семей, льготы людям старше 70 лет, защита интересов обманутых дольщиков.

Среди социально значимых проектов следует отметить принятие такого важного внутриполитического документа, как «Народная программа коренных малочисленных народов Севера».

По словам спикера, депутаты активно сотрудничали с коллегами из федерального центра: рассмотрено более 400 и поддержано 300 проектов федеральных законов. 18 обращений по внесению изменений направлено в Государственную думу.

Большое значение глава парламента придал работе над формированием бюджета. За пять лет бюджет ЯНАО вырос практически в два раза и все эти годы строился на принципах социальной справедливости.

После закрытия весенней сессии работа шестого созыва не заканчивается. Депутаты продолжат работать с избирателями в своих округах. А впереди избирательная кампания, в ходе которой определится новый состав ямальского парламента.

На вопросы, что можно пожелать депутатам и в чем формула успеха ямальского парламента, С. Ямкин ответил, что главное в работе депутатов – преданность Ямалу. Также, говоря о принятии поправок в Конституцию РФ, спикер процитировал председателя Госдумы Вячеслава Володина, который сказал, что с принятием изменений в Основной закон «огромная ответственность ляжет на депутатов».

ИСТОЧНИК KP.RU