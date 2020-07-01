1 Июль 2020 2020-07-01T19:19:18+03:00

Людмила Рагозина: «Существенных нарушений на участках для голосования по поправкам не было». Фото - ИА "Тюменская линия".

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В Тюменской области существенных нарушений на участках для голосования по поправкам не было. На данный момент они уже завершили свою работу.

– Все наблюдатели заполняют так называемые золотые стандарты наблюдателей. Аппарат Общественной палаты Тюменской области завтра примет заполненные стандарты на электронную почту, где их проанализируют, подведут итоги и представят их в Общественную палату России, – рассказала руководитель горячей линии штаба Общественной палаты по наблюдению за проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ Людмила Рагозина.

Она сказала слова благодарности всем наблюдателям, которые изъявили желание проявить гражданскую активность и присутствовать на участках для голосования. Все они совместно с работниками горячей линии штаба отработали слаженно и профессионально. Наиболее отличившимся студентам – общественным наблюдателям – по итогам работы вручены памятные дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU