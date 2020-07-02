Погода на 2 июля в Тюмени: ожидается потепление

2 Июль 2020 2020-07-02T05:00:13+03:00

Солнца в этот день практически не будет видно

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Сегодня, 2 июля, В Тюмени солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 – 10 градусов, днем – плюс 19. Вечером столбики термометров покажут 12 – 17 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

2 июля отмечается день памяти мученика Зосимы. В народе Зосима считается покровителем пчел. С этого времени пчелы начинают заносить мед, заливать соты. Поскольку день посвящен этим трудолюбивым насекомым, то и погоду наши предки определяли по их поведению.

Так вот: когда пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро дождь; становятся злее, чаще жалят - перед засухою; сидят на стенках улья - к сильной жаре.

ИСТОЧНИК KP.RU