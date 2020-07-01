Явка на голосование по поправкам в Тюменской области превысила 68%
Уже 768 107 жителей Тюменской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Актуальные данные на 15.00 1 июля озвучил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. В итоге явка составляет 68,08%.
– Явка достаточно высокая, и тюменцы продолжают идти на участки для голосования. Продолжают поступать звонки в облизбирком на горячую линию 426-772. Тюменцы активно интересуются ходом и порядком проведения голосования, – сообщил Игорь Халин.
Известно, что жалоб, заявлений и обращений в избирательные комиссии региона не поступало. Процедура голосования идет в штатном режиме, при поддержании общественной безопасности и порядка силами стражей порядка.
Председатель региональной избирательной комиссии добавил, что в штатном режиме продолжают работать 114 комплексов обработки бюллетеней и 286 камер видеофиксации.
– Уважаемые земляки, примите участие в этом историческом событии, поучаствуйте в корректировке Основного закона нашей страны, – подвел итог председатель облизбиркома.
Напомним, двери участков для голосования открыты сегодня, 1 июля, до 20.00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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