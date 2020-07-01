2020-07-01T15:24:03+03:00
Общество

Тюменцы голосуют без нарушений

Горожане звонят лишь для консультаций
Вадим Бегун
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Тюменцы голосуют без нарушений. Фото - "Тюменская область сегодня".Тюменцы голосуют без нарушений. Фото - "Тюменская область сегодня".
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На территории Тюменской области не выявлено нарушений во время голосования по поправкам в Конституцию РФ. Все процедуры проходят по отлаженному сценарию, с соблюдением требуемых норм.

– На данный час штаб не зафиксировал нарушений в ходе голосования. Мы продолжаем принимать звонки граждан. Добавлю, что нам звонят как рядовые жители региона, так и общественные наблюдатели. В основном это вопросы консультативного характера, – сообщила старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права ТюмГУ Людмила Рагозина.

По информации руководителя горячей линии штаба Общественной палаты по наблюдению за проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, с начала досрочного голосования они оказали консультационную и информационную помощь более 500 жителям региона. Общественники продолжать работать, принимать звонки от избирателей по телефону 8 (3452) 39-01-07 до завершения голосования в 20.00 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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