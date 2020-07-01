Депутат Госдумы Иван Квитка призвал тюменцев активнее идти на участки для голосования
Депутат Государственной думы Иван Квитка заявил, что россияне в решающий день 1 июля определят судьбу конституционных поправок на общероссийском голосовании. Сам депутат проголосовал накануне в Тюмени.
- Это важнейший этап в истории развития нашего государства, и гражданский долг каждого выразить свою позицию, – заявил Квитка.
По его мнению, в Основной закон страны вносятся важнейшие поправки. Они касаются всех сфер жизни общества. Поправки обеспечат стабильное развитие государства, укрепление соцгарантий граждан, сбалансированную политическую систему России и поддержку традиционных семейных ценностей.
Квитка уточнил, что до вынесения на обсуждение над поправками была проведена большая работа по оценке их значимости и актуальности.
- Есть отдельные поправки, благодаря которым культура России получит статус уникального наследия многонационального народа, – подвел итог депутат Квитка.
Он напомнил, что согласно законодательству обсуждений и принятых решений было бы достаточно на всех уровнях власти для внесения изменений в Основной закон страны. Однако президент РФ подчеркнул, что решающее слово остается за самими гражданами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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