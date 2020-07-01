1 Июль 2020 2020-07-01T14:29:57+03:00

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Жители Тобольска и Ишима активно принимают участие в голосовании. На всех участках соблюдаются необходимые меры безопасности.

Тоболяки заинтересованы вопросами, которые обозначены в поправках в Конституцию РФ. Об этом говорит их активное участие в голосовании.

– У нас сделано всё для того, чтобы было удобно прийти и проголосовать, не опасаясь за свое здоровье. Мы стараемся донести до избирателей, что голосовать безопасно. Мы, как члены комиссии, также чувствуем свою защищенность с теми правилами, которые соблюдаются, – сообщил председатель УИК участка № 1824 Александр Грешан.

Так, при входе на участок посетителям измеряют температуру бесконтактным термометром, обрабатывают руки дезинфицирующим средством. Также выдается отдельные пакет, в котором находятся перчатки, маска и ручка. Потоки посетителей не пересекаются. Входящие не встречаются с выходящими.

За соблюдением мер безопасности тщательно следят члены избирательных комиссий и наблюдатели в Ишиме. Первый заместитель главы города Ишима Алексей Веренчук также отметил, что участникам голосования выдают маски, перчатки и ручки для заполнения бюллетеня. На пол нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, производится дезинфекция помещения. Все тридцать восемь участков для голосования в Ишиме обеспечены средствами защиты в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU